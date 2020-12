Testamos: por R$ 2.200, robô Jets J1 agrada por varrer, aspirar e passar pano

Sérgio Vinícius

A tecnologia aplicada à limpeza ainda não chegou ao ponto de substituir uma pessoa munida de vassoura (esfregão ou rodo) e um balde com produtos diversos (água, desinfetante e águia sanitária – muita água sanitária). Entretanto, os robôs aspiradores – que têm ganhado cada vez mais espaço nas casa brasileiras – fazem um bom trabalho caso deseje-se manter ambientes organizados e limpos no dia a dia.

Dito isso, o mercado apresenta robôs aspiradores de diferentes preços e capacidades. Desde aqueles simples, que basta ligar e saem por aí varrendo até aqueles muito robustos, controlados por apps, com agendamento de tarefas. Os valores acompanham a diversidade dos modelos – a partir de pouco mais de R$ 400 até os exorbitantes R$ 7 mil e uns quebrados.

Dentro deste panorama, o 33Giga avaliou, por 30 dias, o robô Jets J1. Intermediário pelo preço (a partir de R$ 2.200), ele agrada pela facilidade de uso frente à ampla gama de recursos. A começar, o robozinho varre, aspira e passa pano. Esta última função é um diferencial que vale a pena observar ao investir em um eletrônico de limpeza.

O Jets J1 vem com um controle remoto muito fácil de usar (poucas teclas, como liga e desliga, modos de limpeza e velocidade) e uma série de complementos. Entre eles, diferentes filtros, panos para limpeza molhada, escovas. Ele tem também um simpático carregador, que pode ficar ligado em um canto da casa – e é para onde o robozinho retorna quando está com a bateria terminando.

Em funcionamento, o J1 faz um bom trabalho (sempre lembrando que não substitui limpeza pesada com cândida; mas a verdade é que nada substitui uma boa cândida na história da humanidade). Ele tem sensores que evitam cair de escadas e bater em tudo pelo caminho (mas é comum esbarrar em coisas que estejam ao lado dele).

O modelo também é vendido com uma parede virtual. Trata-se de uma traquitana que, quando ligada, impede que o robozinho avance por determinada área. Ela funciona a pilhas que não são vendidas com o J1.

JETS J1 Alimentação: 110/220V (bivolt)

Frequência: 50/60Hz

Bateria (em mAh): 2600

Potência (em W): 31

Sucção (em Pa): 1000

Volume lixeira (em ml): 450

Reservatório de água (em ml): 300

Dimensões (em L x A x P, em cm): 31 x 7,6 x 31

Peso (em g): 5.250

Preço inicial: R$ 2.200

Pontos positivos: conta com limpeza com água, autonomia de bateria, fácil de usar

Pontos negativos: suja fácil, requer manutenção semanal, demora a completar limpeza

Site oficial: aqui

Entre os pontos negativos, o principal deles é a pouca autonomia de bateria quando ele está funcionando em modo turbo (cerca de uma hora). Por outro lado, no modo normal acionado, ela funciona até 3 horas sem problemas – mas o processo de limpeza é sensivelmente mais lento.

Além disso, o modelo avaliado é na cor black piano. Com isso, ele deixa muitas marcas (como dedo) sobre o J1. Se fosse algo mais opaco, ele não traria a sensação de sujeira ao mesmo tempo que limpa os ambientes. É também necessário fazer, semanalmente, a manutenção do robô, limpando escovas, filtros, etc. Assim sendo, mesmo que você se livre parcialmente da limpeza da casa, vai perder certo tempo limpando-o.

Em resumo, o Jets J1 vale a compra para quem deseja dar um tapa de leve na casa no dia a dia, principalmente para a poeira acumulada em tempos de home office – e, estranhamente, o aumento de construções, obras e reformas por todo lado nas grandes cidades. Para quem acha que irá se livrar de limpezas mais pesadas, ele não é um bom sucedâneo.

Mesmo porque nada bate um bom esfregão e vários “produtos” embebidos nele. Em especial, claro, cândida.

No álbum, veja mais detalhes do Jets J1. (As imagens são de Divulgação/Jets.)

