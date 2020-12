Maisa Silva estampa a capa da Elle View e faz reflexão sobre a pandemia: - A gente não é o dono do amanhã!

22/12/2020 | 16:10



Maisa Silva é a capa de dezembro da Elle View, revista digital da Elle Brasil e durante a entrevista a apresentadora falou sobre a sua carreira, posou para diversas fotos e comentou até sobre o período de pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo.

Sabemos que muita coisa mudou durante a quarentena e com a chegada do vírus e Maisa revelou o que aprendeu durante este período tão difícil para o mundo:

Acho que o meu maior aprendizado foi a coisa mais clichê e boba do mundo, que é internalizar que a gente não é dono do amanhã. A gente costumava marcar as coisas com meses de antecedência como se soubéssemos, mas a verdade é que nunca soubemos. Eu pretendo levar isso para o resto da minha vida!

Desde pequena a apresentadora ganhou muito destaque na mídia por sempre falar o que pensa e ser uma pessoa extremamente natural. Na entrevista para a Elle View, Maisa contou que não quero nunca se limitar na carreira!

Acima de tudo, eu amo me comunicar. Um filme pode ensinar muito para o outro através dessa história. Um programa de TV ou uma entrevista podem impactar a vida de alguém. Um vídeo, você contando uma experiência sua que pode parecer trivial, pode ser uma luz no fim do túnel para alguém. Eu não quero me limitar. Eu quero continuar fazendo essas coisas enquanto elas fizerem sentido, e sem a obrigação de fazer 30 filmes, por exemplo.