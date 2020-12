Mais um colega que se vai em 2020

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:01



Assídua leitora desta coluna, minha avó-coruja-fã Vera me disse no fim de semana que ultimamente os assuntos por aqui estão fúnebres. Sei que ela não fez tal afirmação de maneira crítica, mas me fez pensar/refletir: de alguns meses para cá, de fato, o Confidencial praticamente se transformou em uma extensão do obituário (publicado na página 2 de Setecidades). O jornalista Jurandir Martins e, mais recentemente, o técnico do São Bernardo FC, Marcelo Veiga, foram assunto mais de uma vez por aqui, em tentativa de homenagear e falar um pouco sobre esses personagens que nos deixaram em 2020. E lamento dizer, vó, que, mais uma vez, terei de manter o assunto em pauta. Isso porque no sábado outro colega da velha guarda das coberturas esportivas do Grande ABC partiu. Desta vez, João Caparrós. Coincidentemente ou não, parceiro inseparável justamente de Jurandir Martins em transmissões ou eventos tanto na região quanto na Capital ou Litoral, onde eram figuras constantes em festas, solenidades, comemorações e, obviamente, jogos.

Caparrós era dono de grande carisma. E, apesar dos 65 anos, tinha alma e comportamento de um jovem recém-formado. Não era raro encontrá-lo mascando um chiclete e vestindo a camisa de algum time ou seleção, fruto de mimos e presentes que recebia e realmente gostava de exibir. Confesso, amigo, que muitas delas eu mesmo queria ter. Mas voltando às suas características, provavelmente em razão da atuação como publicitário, tinha muita habilidade com as palavras e realmente cativava, convencia, sabia como chegar onde queria. Além disso, fazia questão de cumprimentar os demais profissionais durante as coberturas, costumava dar uma passada nas cabines vizinhas e participar da tradicional resenha. Por tudo isso, tinha bom relacionamento nos times da região (e quase todos prestaram merecidas homenagens ao colega em suas redes sociais).

Depois de tantas perdas, só posso acreditar que vai rolar um grande evento futebolístico no céu. Estava faltando um camisa 10, então Diego Armando Maradona foi convocado. Precisavam de um treinador, Marcelo Veiga foi o escolhido. E como todo grande evento esportivo necessita de comentários esportivos de qualidade, Jura e Caparrós foram levados. Amanhã, a Rádio ABC (1570 AM), que por muito tempo foi casa da dupla, vai realizar, das 19h às 20h, um programa em homenagem a ela. Terei o prazer de participar – e agradeço o amigo Miguel Fagundes pelo convite. Será uma honra, sem dúvida. E quero aproveitar para, desde já, enviar muita força para a Tania, para o Diego e para o Oliver, mulher e filhos do Caparrós. Vai em paz, amigo.

BONITO DE VER

E por falar em homenagem, quero aproveitar para saudar os integrantes da Febre Amarela, uniformizada do São Bernardo FC, que pintou um bandeirão para eternizar Marcelo Veiga na bancada do Estádio 1º de Maio. Grande reconhecimento a um técnico que, apesar de ter ficado apenas um ano à frente da equipe, vestiu com honra a camisa do Tigre, montou os times que ficaram a um gol do acesso de volta à elite e a um passo da final da Copa Paulista.

A MÃE TÁ ON

A lateral-esquerda Tamires conquistou no domingo mais um título com a camisa do Corinthians, desta vez o Paulistão (pela segunda vez), com direito a gol na goleada por 5 a 0 sobre a Ferroviária, em Araraquara. Duas semanas antes, ela já havia levantado o troféu de campeã brasileira, mostrando a superioridade que o Timão tem na modalidade. E não bastasse integrar a melhor equipe do Estado e do País, a moradora de Santo André apareceu recentemente nas redes sociais ao lado do ex-atacante Ronaldo. Calma, nada que possa ser motivo de ciúmes para o amigo e ex-meia do Santo André e do São Bernardo FC Cesinha. Muito pelo contrário. Deve ter muito orgulho da jogadora, mãe do jovem Bernardo e que há anos marca presença em convocações da Seleção Brasileira.

As publicações junto do Fenômeno têm motivo muito especial: ela agora faz parte do time de atletas da Octagon Brasil, agência que tem o ex-camisa 9 como sócio majoritário. Assim, Tatá vai ter a gestão de imagem, captação e negociação de patrocínios, entre outros serviços, feitos pela empresa. A intenção das partes é “somar forças ao desenvolvimento da modalidade no País”. “O futebol feminino está vivendo um momento de transformação. A Tamires, mais que símbolo, é agente da mudança. Titular da Seleção Brasileira e capitã do Corinthians, concilia, com maestria, a carreira de jogadora de futebol com a maternidade”, dizia publicação no Instagram de Ronaldo, ilustrada por foto dele e dela segurando suas camisas da Seleção.

A R9 Gestão, que também tem o Fenômeno à frente, já era responsável pelas gestões patrimonial e financeira. “Sei o quanto esse contrato simboliza os novos tempos não só para mim, mas para o futebol feminino. É uma porta que se abre para as futuras gerações também. E seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa modalidade, dentro e fora dos gramados. Obrigada pelo carinho, Ronaldo”, agradeceu Tamires. Que orgulho!