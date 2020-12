Obituário - 22 de dezembro de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 19 de dezembro

Maria Ingraça dos Santos, 100. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pazini Romero, 99. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ayoco Miyasaki, 92. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Bastos.

Maria Benta Rodrigues do Nascimento, 91. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Pinheiro de Oliveira, 85. Natural de Buritama (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardina Paula de Jesus, 82. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19.

Helena Ferreira Pansani, 81. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita da Costa Scaciotti, 73. Natural de Campos do Jordão (São Paulo). Residia no Jardim das Esmeraldas, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério Jardim das Flores, em Cotia (São Paulo).

Geraldo Piziolo, 78. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juracy Batista dos Santos, 70. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Alvoada, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mário Sérgio Fontana, 67. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Giacomo Galuppo, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Leni Nunes da Silva, 66. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Autônoma. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Cristiano Altieri Laudade, 43. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Priscila Freitas Neves Gouveia, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Analista bancária. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



Santo André, domingo, dia 20 de dezembro

Alberto Evangelista dos Santos, 86. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Sacadura Cabral, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Alencar Batista da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Pastor. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

Luis Sebastião da Silva, 48. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Eletricista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João Borges, 91. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Odilon Valério, 85. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Minoru Nomura, 89. Natural do Japão. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Ferramenteiro. Dia 19. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 19 de dezembro

Isabel Maria da Conceição, 90. Natural de Água Branca (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Cleonice Rodrigues Batista, 76. Natural de Pedras de Fogo (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Juscelino Araujo Santos, 67. Natural de Itambé (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.

Antonio Carlos de Araujo, 62. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Sérgio Bernardo da Silva, 50. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Ivo Eliton Ventura, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Marcondes Brito de Oliveira, 36. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Luana Venâncio Francisco, 24. Natural de Santo André. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 20 de dezembro

Lenildo Inácio da Silva, 63. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 18 de dezembro

Jurandir Barbosa, 65. Natural de Itambaracá (Paraná). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Selma Maria Dias de Sousa, 60. Natural de Cândido Sales (Bahia). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos de Carvalho, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Dutra, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Mauá. Parque dos Girassóis, em Parelheiros, São Paulo, Capital.



Mauá, sábado, dia 19 de dezembro

Maria Luzia Vieira Santos da Silva, 65. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 19. Parque do Grande ABC.

Cícero Clarindo da Silva, 60. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Antonio Neto Diniz de Oliveira, 54. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 19, Cemitério Santa Lídia.

Thiago Michel de Oliveira Miranda, 31. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no Jardim Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Ana Batista Soares, 88. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Itacolomi, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.