MTST vai à Câmara e cobra política de moradia na cidade

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 11:30



Cerca de 130 integrantes do MTST (Movimentos dos Trabalhadores Sem-Teto) de São Bernardo estão neste momento na Câmara para cobrar dos parlamentares para que que todos tenham moradia digna. É que foi enviado pelo prefeito, Orlando Morando (PSDB), projeto em regime de urgência que altera o Plano Diretor da cidade. Segundo dirigentes do movimento, o texto não contempla as reais necessidades de quem não tem uma casa para morar.

Segundo Anderson Dalecio Feliciano, dirigente do MTST de São Bernado, o projeto foi feito sem conversa com a população. " O PL 92/2020 altera principalmente em área de zoneamento, e isso prejudica bastante a política de moradia da cidade. Desde janeiro de 2017 essa política não existe aqui. E esse projeto vai piorar a situação .A nova lei diz que quem mora em assentamento precário não terá direito a moradia popular feito pela prefeitura. Ele (Morando) já não constrói moradia,com essa lei ele fica tranquilo para construir ou não", reclama Dalecio. Que completou: "Sabemos que ele tem maioria na Câmara, mas vamos fazer pressão para que não votem o projeto. Daqui para frente ficaremos no pé dele (Prefeito)".

A reportagem aguarda retorno da Câmara sobre o assunto.