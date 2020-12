Câmara aprova projetos que mexem em política habitacional de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 20:40



A Câmara de São Bernardo aprovou dois projetos de lei de autoria do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) que mexem na estrutura da política habitacional da cidade, gerando revolta do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). A acusação do grupo é a de que as medidas vão dar poder ao mercado imobiliário privado em cima das ações que o poder público precisa tomar para reduzir o deficit habitacional municipal. Houve protesto com invasão da casa.



Os projetos de lei 92/2020 e 93/2020 modificam dispositivo de série de legislações vigentes, em especial o Plano Diretor – conjunto de regras que buscam organizar a disposição urbana do município, limitando verticalização em algumas regiões e garantindo áreas verdes em outras, por exemplo.



O bloco avalia que as propostas excluem famílias que moram em assentamentos precários do planejamento municipal de moradia, abrem caminho para que a iniciativa privada tenha peso importante na definição das políticas públicas do setor, colocam nas mãos do prefeito a destinação de recursos oriundos de outorga onerosa (taxa paga por construtoras que erguem prédios acima dos limites inicialmente estipulados) e desconectam as atividades municipais de planos nacionais e do Estatuto das Cidades.



“Ganhar as eleições não significa ter carta branca para alterar diretrizes fundamentais para o desenvolvimento urbano do município de São Bernardo. A gestão democrática da cidade é garantia legal, estabelecida nos artigos 43 e 44 do Estatuto da Cidade, e inclui, sob pena de improbidade administrativa, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade”, escreveu o MTST, em nota, ao citar a reeleição de Morando. O documento é subescrito por série de associações ligadas a movimento de moradia do Grande ABC. “Vale apontar também que, desde que eleita, a atual gestão realizou três remoções e uma tentativa de remoção em apenas 15 dias, resultando no deslocamento forçado de ao menos 270 famílias.”



Em nota, a Prefeitura alegou que as medidas visam “fomentar a produção de moradias, bem como ampliar oportunidades à regularização fundiária, assim, contribuindo para diminuir o atual deficit habitacional”. “O município não dispõe de recursos para suprir a ausência de investimentos a partir do governo federal.”



“Esses projetos de lei vão permitir criar política municipal de habitação, além de permitir parcerias com a iniciativa privada para produção de novas habitações, porém, com maior seguridade financeira e jurídica entre os futuros contemplados a essas moradias. As novas habitações com essa finalidade devem ser norteadas, ainda, pelo Plano Diretor da cidade, levando-se em conta as Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) presentes nesse plano”, discorreu.