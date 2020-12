Mctominay e Bruno Fernandes brilham, United goleia Leeds e já é o 3º no Inglês

20/12/2020 | 16:53



O Manchester United demorou para acordar no Campeonato Inglês. Levou goleada, tropeçou algumas vezes, sofreu com as críticas, mas finalmente parece ter se reencontrado. Neste domingo, com show da dupla Mctominay e Bruno Fernandes, goleou o Leeds por 6 a 2 e figura na terceira posição.

Há 16 anos que as equipes não se enfrentavam na Premier League. E o reencontro foi da pior forma possível para o Leeds. Num jogo sensacional em Old Trafford, com mais de 40 chances de gols criadas, os oito gols até foram pouco tamanho o ímpeto ofensivo de ambos os times.

O United começou de maneira arrasadora e com três minutos já vencia com dois gols do escocês Mctominay. Depois de uma temporada passada frustrante, ele agora começa a dar a volta por cima. Além dos dois gols ele ainda daria uma assistência no jogo.

Números idênticos ao de Bruno Fernandes na partida. O português anotou o terceiro e o sexto gols e também deu um passe para bola na rede. Em 42 jogos pelo United, ele vem tendo enorme destaque. Com o brilho neste domingo, já são 39 aparições decisivas em gols. Marcou 24 e deu 15 assistências.

O Manchester chegou a abrir 4 a 0 em apenas 37 minutos. Com Lindeloef. Cooper diminuiu antes do intervalo. James anotou o quinto dos mandantes, antes de Bruno Fernandes ampliar e fechar seu desempenho de falta. No fim, Dallas ainda anotou o segundo.

O Manchester United chegou ao sétimo jogo sem derrota, com seis vitórias e apenas o empate no clássico com o City. Graças aos 19 pontos somados na série invicta, chegou aos 26 e subiu para o terceiro lugar.