A recuperação da sociedade empresária

19/12/2020 | 08:10



Após 15 anos de vigência da lei de falências e recuperações judiciais (lei 11.101/2005), no dia 25 de novembro de 2020 foi aprovado no Senado o texto de reforma da legislação, seguindo à sanção presidencial. Referidas alterações visam alcançar o equilíbrio entre credores e devedores, mantido o objetivo principal de se alcançar a superação da crise econômica.

Dentre as alterações, está a possibilidade de prorrogação do stay period (prazo de 180 dias em que ações e execuções permanecem suspensas após o pedido de recuperação judicial), cuja redação original indicava que o referido prazo era improrrogável. Pela nova redação, é admitida a prorrogação deste prazo, o que privilegia a negociação entre as partes.

Da mesma forma, a lei passa a prever a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos constritivos contra bens de capital, essenciais ao soerguimento da atividade empresária, inclusive relativas a créditos não sujeitos à recuperação judicial. Nas hipóteses de alienação de UPIs (Unidades Produtivas Isoladas), nota-se a ampliação da blindagem e ausência de sucessão de quaisquer responsabilidades em face do adquirente da UPI, inclusive de natureza ambiental.

Importante inovação da legislação diz respeito à possibilidade de financiamento (tomada de empréstimos – dip financing) da empresa em recuperação judicial, o que, pela regra anterior, implicava grande risco ao investidor. Com a nova regulamentação, o investidor se reveste de garantias e conta com regulamentação clara e objetiva, o que contribuirá para o aumento da oferta desta modalidade de investimento nas empresas em recuperação judicial. Há um avanço nas negociações trabalhistas, posto que o prazo para quitação dos débitos passa a ser de até dois anos (redação original limitava o pagamento ao prazo de um ano). Por fim, há expressa permissão para que o produtor rural peça a sua recuperação judicial, inclusive na pessoa física.

Em que pese a boa impressão acerca das alterações e suas motivações, é importante acompanhar a interpretação jurisprudencial destas novas regras, especialmente as que indicam restrição negocial, passíveis de flexibilização pela jurisprudência.

É muito importante que se encontre equilíbrio em relação aos interesses de credores, visando a proteção do crédito, no entanto, é imperiosa a busca pela manutenção da atividade empresarial, em atendimento ao artigo 47 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), visando a manutenção de sua função social e estímulo à atividade econômica, com geração de empregos, renda, tributos e bem-estar social.

Fernando Luiz Sartori é advogado do escritório Dasa Advogados.