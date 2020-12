18/12/2020 | 07:34



As vendas no varejo do Reino Unido tiveram queda de 3,8% em novembro ante outubro, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo de 2,9%. Na comparação anual, as vendas no varejo cresceram 2,4% em novembro, segundo o ONS. A expectativa, nesse caso, era de um ganho de 3,5%. Em novembro, várias lojas no Reino Unido interromperam negócios, diante de diretrizes do governo para tentar conter a disseminação da covid-19.