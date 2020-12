Alemanha: PPI recua 0,5% em novembro; índice de sentimento das empresas avança

18/12/2020 | 07:22



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha registrou queda de 0,5% em novembro, na comparação com igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. Na comparação com o mês de outubro deste ano, o PPI teve alta de 0,2%. Segundo o Destatis, o principal motivo para o recuo do PPI na comparação anual foi a queda nos preços de energia.

Também na Alemanha, O Instituto IFO informou nesta sexta que o índice de sentimento das empresas do país avançou de 90,9 em novembro (dado revisado, de 90,7 antes informado) a 92,1 em dezembro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 90,5.

O índice das condições atuais passou de 90,0 em novembro a 91,3 em dezembro, ante expectativa de 89,1. Já o índice de expectativas subiu de 91,8 em novembro (dado revisado, de 91,5 anteriormente publicado) a 92,8 em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.