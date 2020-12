Obituário - 17 de dezembro de 2020

Ademir Medici



17/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 14 de dezembro

Domingos Rosa Noronha, 83. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laércio Angele, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Flores, em Osasco (São Paulo). Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto.

Cordelito Ricardo da Silva, 78. Natural de Buerarema (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Tadashi Utyama, 67. Natural de Bauru (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Zacarias de Alcântara, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Padeiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 15 de dezembro

Luis Enrique Bohn Bahamondes, 68. Natural de Chile. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Eletricista/A. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edilaine Aparecida do Amaral Teixeira, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria Maieru Teixeira, 51. Natural de São Caetano. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Francisco das Chagas Silva Sabino, 35. Natural de Santa Cruz do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pedreiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, 14 de dezembro

Thereza Gonçalez Ferreira, 84. Natural de São José do

Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Diovani Dantas Verçosa, 48. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Coordenador de vendas. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 13 de dezembro

Rosa Maria Rocha, 74. Natural de Bom Repouso (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Ferreira dos Santos, 70. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Hélio Gonçalves, 60. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Alexandre Carneiro Correia de Amorim, 47. Natural do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 14 de dezembro

Sebastiana Fermina dos Santos, 81. Natural de Santa Maria Madalena (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Rogério Meira Filho, 70. Natura de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Silvia Regina Costa César, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Enéas Oliveira Ramos, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Elisangela Francisca Duarte, 40. Natural de Buriti Bravo (Maranhão). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 14 de dezembro

Severino Bispo dos Santos, 89. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Suzano, em Suzano (São Paul). Dia 14, em Mauá. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano (São Paulo).

José Pereira de Souza, 71. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Lucena da Silva, 67. Natural de Patos (Paraíba). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 14, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Givaldo Ferreira de Omeda, 55. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 15 de dezembro

Arnaldo Barbosa Duarte, 92. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Graciano Papotti, 82. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 15, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva (São Paulo).

Cícera Barbosa Galindo, 66. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quarta-feira, 9 de dezembro

Lindinalva Marques dos Santos, 84. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Lucas da Silva Maximo Alves, 26. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, 10 de dezembro

Francisca da Silva Goulart Favero, 91. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 10. Jardim da Colina.

Ameire de Paula Sachetto, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, 11 de dezembro

Maria Odete Leite, 78. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 12 de dezembro

Maria da Graça Fernandes, 95. Natural de Portugal. Residia no Sítio Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério Parque do Carmo 2, em Itaquera, São Paulo, Capital.



Ribeirão Pires, domingo, dia 13 de dezembro

Geraldo Raimundo da Paixão, 81. Natural de Cajuri (Minas Gerais). Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Elói José Bittencourt, 80. Natural do Estado da Bahia. Dia 13. Cemitério São José.

Cícero Pereira da Silva, 47. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 13. Vale dos Pinheirais.