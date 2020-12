Marília Mendonça exibe nova tattoo e chama atenção ao publicar clique com a barriga à mostra: Leoa gostosa

15/12/2020 | 13:11



Marília Mendonça chamou a atenção dos fãs e seguidores nas redes sociais! A cantora, de 25 anos de idade, mostrou que em meio ao processo de reeducação alimentar está com a barriga sequinha e também com o bronzeado em dia!

Ela compartilhou um registro em que faz uma pose em frente ao espelho, deixando a barriga à mostra, assim como a marquinha de biquíni.

No Twitter, ela editou seu nome para Marília leoa gostosa.

A cantora tem compartilhado como tem sido seu processo de emagrecimento, revelando que faz uma dieta de jejum intermitente, ficando até 16 horas sem comer, além de ter uma rotina intensa de exercícios físicos.

Ela ainda aproveitou para mostrar que fez mais uma tatuagem no corpo! Nos Stories, ela publicou o resultado do desenho, um coração com ramos.

Nada que tenha pulsado em vão. Fiz meu coração de jardim, plantei coisa boa em fase ruim. Entre o perfume das flores e o sangue, nem tão delicada e nem tão realista assim, escreveu ela na legenda da publicação.