São Bernardo FC inicia semifinais em duelo contra a Portuguesa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 00:51



O São Bernardo FC realiza hoje, a partir das 15h, o primeiro duelo das semifinais da Copa Paulista contra a Portuguesa, no Estádio 1º de Maio. Depois de passar pela Portuguesa Santista nas quartas de final, o Tigre desafia a Lusa, que despachou o Água Santa – no segundo jogo, inclusive, o time da Capital perdeu a invencibilidade na competição.

“Temos mais um desafio contra uma equipe muito boa e experiente. Espero que eu possa repetir as boas atuações que eu tive nos últimos jogos e que a gente seja coroado com a classificação para a final”, disse o meio-campista Natan, que falou sobre a postura do Aurinegro, que por vezes oferece a bola ao adversário e joga no contra-ataque. “É uma estratégia que nós treinamos há bastante tempo, desde quando estava o Marcelo (Veiga, afastado por Covid-19), e mantivemos com o Sérgio (Ricardo, auxiliar). É um estilo de jogo que me sinto confortável, mais solto em campo e posso desfrutar bem das minhas qualidades no setor de marcação.”