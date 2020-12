Rodrigo e Marcos Martins são primeiros reforços do Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 00:50



O Santo André anunciou os dois primeiros reforços para o Paulistão de 2021. Um já é conhecido da torcida, enquanto o outro chega com respaldo do diretor executivo Edgard Montemor Filho, casos – respectivamente – do zagueiro Rodrigo, 33 anos, que disputou o Estadual deste ano pelo Ramalhão, e do lateral-direito Marcos Martins, 31. Ambos foram companheiros no Botafogo-PB, onde trabalharam também com o dirigente, em sua passagem de dois meses pelo clube paraibano.

“O Rodrigo retorna depois de excelente Campeonato Paulista que fez com a camisa do Santo André. Depois, foi para o Brasiliense-DF e quando acertei no Botafogo-PF o levei para lá, onde também foi bem. É zagueiro que com certeza volta para vestir a camisa. Conhece o clube e a competição, então tem tudo para dar certo”, explicou Edgard Montemor Filho. “E o Marcos Martins é experiente. Jogou Paulistão, Série B e C de Brasileiro, também estava no Botafogo-PB e ajudou bastante. Vem para agregar experiência, qualidade técnica”, emendou o diretor.

Além disso, o cartola andreense falou sobre o perfil do elenco que está sendo montado. “Vai ser parecido com o deste ano: experiente, com rodagem, bagagem, que não sente a competição e os jogos difíceis que vamos enfrentar”, esclareceu. Novas contratações serão divulgadas, segundo Edgard, em breve. “Na medida do possível outros nomes vão sendo anunciados, assim que competições nas quais estão jogando acabem. Mesma coisa em relação ao treinador”, concluiu.