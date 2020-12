Sindicato dos Bancários do ABC lança livro em live hoje, às 11h

Soraia Abreu Pedrozo

12/12/2020 | 00:05



O Sindicato dos Bancários do ABC realiza hoje o lançamento virtual do livro A Era Digital e o Trabalho Bancário: o Papel do Sistema Financeiro e Subsídios à Ação Sindical e às Políticas Públicas. A entidade transmite, a partir das 11h, live nas redes sociais e apresenta reflexões trazidas no material.

“O sistema financeiro tem sido palco de diversas transformações tecnológicas. Moeda digital, blockchain, mobile banking, chatbot, fintechs e pix, entre outras expressões, hoje são comuns no mercado. Chegam tecnologias ao mesmo tempo em que as agências bancárias são reduzidas e as formas de atendimento, reconfiguradas. Contribuições dos pesquisadores, assessores, dirigentes sindicais e convidados nos trazem importantes reflexões para a discussão de caminhos alternativos”, conta Belmiro Moreira, presidente do sindicato.

Organizado por Claudio Pereira Noronha e Jefferson José da Conceição, o livro é lançado pelas editoras Didakt e Coopacesso.