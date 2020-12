Padre José Roldan morre aos 95 anos, de Covid-19

Da Redação



Padre mais antigo da Diocese de Santo André – que reponde pelo Grande ABC –, José Roldan morreu ontem, aos 95 anos, em Maringá, no Paraná, após complicações da Covid.

Nascido na cidade de Barásoain (Espanha), o sacerdote celebrou 70 anos de ordenação no dia 1º de maio, e tornou-se o padre mais antigo ao fazer 95 anos, em 11 de maio.

Dom Pedro Carlos Cipollini,bispo da Diocese, prestou sua homenagem ao companheiro. Em publicação, o líder religioso expessou “profundo pesar” pela perda. “Sabemos, pela fé, que ele está nas mãos de Deus”, escreveu. Dom Pedro ressaltou ainda a importância do serviço dedicado à religião. “Gratidão por esse missionário, que deixou a sua pátria e veio para o Brasil, colocando-se a serviço de nossa Igreja.”

HISTÓRIA

Padre Roldan chegou no Brasil em 12 de maio de 1948, para concluir seus estudos no Seminário do Verbo Divino, na Capital (atualmente, Diocese de Santo Amaro). Chegou no Grande ABC no dia 2 de junho de 1962, sendo nomeado pároco da Paróquia São Caetano, em 2 de fevereiro de 1965. Na Diocese, padre Roldan também administrou as paróquias Nossa Senhora das Graças (Diadema) e Nossa Senhora da Assunção, até a nomeação para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, até 28 de agosto de 2013.

OUTRA VÍTIMA

Em julho, padre José Raschele também morreu por complicações da Covid. Antes, ele era o presbítero mais idoso, com 96 anos.