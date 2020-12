Atila manda recado para Marcelo Oliveira

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 00:46



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), gravou vídeo propondo ao prefeito eleito da cidade, Marcelo Oliveira (PT), o congelamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o próximo ano. O socialista alega que a pandemia de Covid-19 trouxe impacto na economia do município, mas ainda mais para o bolso do munícipe, com aumento do desemprego e queda da renda. “Desafio para 2021. Momento de o governo ter sensibilidade e acolhimento. Para ter acolhimento, precisa ter gesto. Eu não deixarei nenhum aumento de IPTU para 2021. Mas quero deixar aqui uma dica para o próximo prefeito. Independentemente de quem ganhou e quem não ganhou as eleições, temos de dar as mãos. Todos moramos aqui”, citou o socialista, sugerindo que haja projeto de lei congelando o valor do tributo.

Movimentações

As discussões para definir quem será presidente da Câmara de São Bernardo a partir do dia 1º de janeiro seguem a todo vapor. Dois tucanos que já presidiram a casa têm se movimentado e sondado terreno para saber se uma candidatura teria viabilidade. Pery Cartola (PSDB) conversou com alguns parlamentares sobre tentar novamente, embora, publicamente, garanta que não quer mais ser – há, porém, resistência em torno de seu nome. Outro que vem conversando com os pares é Hiroyuki Minami (PSDB). Cotado para ser secretário de Orlando Morando (PSDB), Minami comentou que ser presidente lhe agradaria. Há empecilho: a conhecida reforma, que se transformou em construção, do prédio da Câmara, em contrato com a Cronacon.

Peças – 1

As peças se movimentaram nesta semana na política de Santo André sobre composição de secretariado do prefeito reeleito Paulo Serra (PSDB) e para a mesa diretora da Câmara. Atual presidente do Legislativo, Pedrinho Botaro (PSDB) é ainda o favorito para ser reconduzido para dirigir a casa, mas recebeu um convite que lhe fez refletir: ser secretário de Cultura. Paulo Serra já admitiu que esse é um dos setores que ele pretende dar enfoque no segundo mandato, com entrega de equipamentos e resgate de atividades. Ou seja, visibilidade não faltaria ao departamento.



Peças – 2

A possibilidade de mudança de rota política para Pedrinho Botaro (PSDB) é consequência de outro debate em curso, e avançado, no governo do prefeito reeleito Paulo Serra (PSDB). O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) tem sido sondado para ser secretário de Segurança Pública no segundo mandato do tucano e, assim, Fábio Lopes (Cidadania), hoje suplente, herdaria a cadeira na Câmara. No primeiro mandato, o secretário do setor foi o também vereador Edson Sardano (PSD), aliado de primeira hora de Paulo Serra. Com Sardano na casa, o pessedista viraria forte concorrente para dirigir o Legislativo.



Aldir Blanc em S.Caetano

Segue a crise entre parte do conselho de Cultura e o secretário do setor em São Caetano, João Manoel da Costa Neto, sobre o recurso da Lei Aldir Blanc, de socorro a artistas impactados pela pandemia de Covid-19. Esse bloco tenta retirar do edital a exigência de que artes contempladas sejam de classificação livre – ele entende que essa regra pode restringir apresentação de obras para adultos – e pede que seja reaberto o prazo de protocolo para obter a verba. O tempo está passando, a pasta argumenta que segue diretrizes nacionais e há possibilidade de parte do recurso que poderia auxiliar esses artistas ser devolvida ao Tesouro pelo impasse.



Articulações

Depois de se reunir com vereadores do Pros, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), esteve com os parlamentares eleitos pelo PV, Talabi Fahel e Cabo Angelo, também para se colocar à disposição da dupla. Ele também se reuniu com candidatos a vereador do PV, agradeceu pelo empenho de todos. Nos próximos dias, ele se encontrará com os vereadores eleitos pelo DEM, Lucas Almeida e Robson Nascimento, o Boy.