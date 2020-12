Tamires comemora 3º título pelo Timão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/12/2020 | 01:00



O Corinthians conquistou no domingo à noite o título do Campeonato Brasileiro de futebol feminino ao superar o Avaí/Kindermann por 4 a 2, na Neo Química Arena. E com apenas um ano e meio de casa, a lateral-esquerda Tamires, que mora em Santo André, já alcançou seu terceiro troféu pelo Timão – havia vencido o Paulistão e a Libertadores, ambos em 2019. E na quinta-feira, junto das colegas de Alvinegro, pode se classificar para mais uma final de Estadual, no segundo duelo das semifinais, contra o Palmeiras (no primeiro encontro, triunfo corintiano, por 1 a 0).

“Quando decidi voltar ao Brasil (após quatro temporadas na Dinamarca) sabia que estava vindo para um clube que sempre chegou às finais e brigou por títulos tanto no Estadual quanto no Nacional e Libertadores, então vim com esse objetivo, de fazer parte dessas conquistas”, ressalta. “Tive quatro anos bem positivos na Dinamarca. Conseguimos ser duas vezes campeãs nacionais e ser duas vezes campeãs da Copa da Dinamarca. Na vida da atleta é muito importante quando se ganha títulos, então vim com essa mentalidade. Hoje, depois de um ano e meio, consegui ser campeã paulista e da Libertadores no ano passado, agora o Brasileiro, então fico muito feliz, veio para coroar todo o esforço.”

Em um ano tão excepcional e incomum como este de 2020, no qual a pandemia do novo coronavírus proporcionou as interrupções esportivas e, posteriormente, série de adaptações e protocolos, esta conquista de domingo tem sabor ainda mais especial.

“Foi ano atípico para todos os clubes, para o futebol nacional. Fico feliz que o feminino tenha conseguido se manter de pé. Ainda estamos em pandemia, mas voltamos com diversos protocolos e pudemos seguir para conseguir terminar o campeonato”, destaca a jogadora, que relata poucos desfalques no Corinthians em razão da doença. “Tivemos poucos casos de Covid-19 no elenco, então o time sempre esteve fortalecido.”

E tal situação contribuiu também para que o Timão fizesse campanha histórica no Brasileirão: 88% de aproveitamento, com 18 vitórias, dois empates e uma derrota. Foram 57 gols marcados e apenas dez sofridos. O desempenho, na visão do técnico Arthur Elias, contribui para o crescimento da modalidade. “É forma de tirar essa cultura machista, de entender o espaço da mulher no futebol. É ir em busca dessa nova geração que está tendo a oportunidade de ver as mulheres jogando e jogando um belo futebol. Então é assim que a gente vai ganhando espaço, trabalhando com mais reconhecimento.”