Isolado, Alok posta foto de Romana Novais no hospital e se emociona: Sempre que toco no assunto começo a chorar

06/12/2020 | 11:10



Alok e Romana Novais deram as boas-vindas para Raika, segunda filha do casal, que nasceu prematura na última quinta-feira, dia 3. Apesar do momento de felicidade, a chegada da caçula foi bastante tensa, já que pai e mãe estavam diagnosticados com o novo coronavírus. Por conta disso, o DJ lamentou estar isolado da família nos primeiros dias de vida da menina, que felizmente, testou negativo para a doença.

Em seu Instagram, o músico postou uma foto de Romana no hospital e uma imagem mais antiga do casal rezando, e se emocionou ao fazer um texto sobre sua atual situação:

Em um instante minha vida virou de cabeça pra baixo e a ficha ainda está caindo. Deus operou um milagre em nossas vidas e nos deu mais uma chance. O sentimento que carrego no coração e na alma é de gratidão. Eterna gratidão.

O DJ então aproveitou para agradecer aos fãs pelas mensagens de carinho:

Não pude deixar de passar aqui pra agradecer todos vocês pelo carinho e positividade. Continuamos conectados. Sempre procuro ser forte e passar mensagens otimistas por aqui, porém nesse momento, sempre que toco no assunto começo a chorar. É um turbilhão de sentimentos mas quero que saibam que o choro hoje é de gratidão.