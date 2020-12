São Bernardo FC visita a Briosa atrás de vantagem para segundo jogo

Dérek Bittencourt



06/12/2020 | 07:00



O São Bernardo FC mede forças com a Portuguesa Santista pela terceira vez nesta Copa Paulista. Após uma vitória em casa e um empate fora, o Tigre mais uma vez desafia a Briosa na Baixada Santista, a partir das 10h, no Estádio Ulrico Mursa, pela ida das quartas de final. E, segundo o atacante Grafite, apesar do desempenho anterior contra o adversário, será parada dura.<EM>

“A Portuguesa Santista é mais uma equipe forte que teremos pela frente. Não joguei, mas pude ver os dois jogos e sabemos que serão duelos complicados tanto lá em Santos como na nossa casa. Mas é como o professor Sérgio (Ricardo, auxiliar) nos diz: quem quer ser campeão, tem que passar por todos os adversários”, disse.

O fato de ter vencido e eliminado a Ponte Preta com gol no último minuto é prova do quanto o time está empenhado, segundo o atacante. “Aumenta nossa confiança, pois a equipe não parou de buscar a vitória até o fim, mostrando que estamos muito focados em buscar no objetivo.”