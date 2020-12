Os prefeitos em versos satíricos...

Ademir Medici



06/12/2020 | 07:00



CHACOTA

Confiram estes versos – publicados em 8 de outubro de 1939 pelo jornal O São Bernardo. Eles falam dos prefeitos da região acima relacionados:

Antigamente mandava um homem ‘franco’.

Depois um cafezinho tipo 7.

Veio ‘Ele’ em ‘pessoa’; levou tranco.

E a comédia do Paixão virou ‘sketch’.

Feliz Felício, pela corte aceite.

Sofreu uma campanha clamorosa...

E o mau andou por a ‘toledo’ e mar de ‘leite’.

Mas agora vai andar num mar de ‘rosa’.

A II Guerra.

O Estado Novo.

Contrastes administrativos.

Quem seria o novo prefeito?



171 – Sim, o delegado de polícia Armando Ferreira da Rosa era o novo prefeito do agora município de Santo André, com abrangência sobre toda a região. Outra nomeação do governador, interventor estadual, Adhemar de Barros, datada de 22 de setembro de 1939.

172 – Apesar da bajulação do jornal, Armando da Rosa pouco acrescentou à vida político-administrativa da região, que sofria com os efeitos da II Guerra Mundial, como de resto todo o País e o mundo em geral.

173 – No Brasil, a 27 de setembro de 1939, Getúlio cria o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). A principal função do órgão era censurar os meios de comunicação.

174 – Em 1940, O Estado de S. Paulo é acusado de conspiração contra o Estado Novo. O jornal é invadido a 25 de março e pelos cinco anos seguintes passa a pertencer ao governo.

175 – Em abril de 1940, a polícia desmantela o que restava do Partido Comunista, que não entregará os pontos. A 1º de maio instituiu-se o salário mínimo. E a 11 de junho Getúlio faz discurso francamente favorável ao fascismo.

176 – Em 8 de julho de 1940 o governo estabelece, por decreto, o imposto sindical.

177 – A vida política doméstica vivia ofuscada pelos acontecimentos maiores da Nação e do mundo. A censura à imprensa era terrível. As notícias vinham deturpadas. Em meio a tudo logo surgiriam boatos de articulações dos distritos de Santo André para a obtenção de emancipação. Pior: a própria sede do município, Santo André, corria o risco claro de incorporar-se à Capital, levando de quebra São Caetano.

178 – O prefeito Armando da Rosa fazia um governo discreto, burocrático, sem altos e baixos e nada realiza em termos de obras públicas.

179 – Agosto de 1940. A administração Rosa caminhava para o fim. De um lado, o prefeito impunha economia feroz. Proibia a compra de querosene para destruir focos de mosquitos e até de sabão para no centro de saúde se lavar as mãos. De outro lado, dizia-se, o gasto em automóveis, material, gasolina e lubrificantes na Garagem Municipal era de centenas de contos de réis.

180 – São Bernardo e São Caetano davam sinais claros de que queriam autonomia. Iniciava-se o esboço do perfil do homem que deveria governar Santo André e todos os distritos – que formam o Grande ABC dos nossos dias. Armando Rosa veio de Santos, o próximo prefeito, nomeado, viria de Botucatu.

Diário há meio século

Domingo, 6 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1403

- Terminada a apuração das eleições legislativas, o regime militar tornava público, via Ministério da Justiça, o desejo de equacionar as questões políticas com base na realidade do País.

Santo André – Prefeitura realizava concorrência pública para a construção do novo prédio do Fórum, no Centro Cívico. A primeira concorrência foi anulada. Nesta segunda tentativa, sete firmas concorrem.

Vestibular – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Santo André: 2.498 disputam 820 vagas.

ETE – Governo cogita reformar o sistema político.

Em 6 de dezembro de...

1745 – Criado os Bispados de São Paulo e Mariana, em Minas Gerais. Para São Paulo é nomeado o bispo Bernardo Rodrigues Nogueira.

1915 – Santo André cobra da Companhia Inglesa o alargamento da estação ferroviária; movimento de passageiros cresce, principalmente aos domingos.

1955 – Carrossel Musical foi o título do festival dançante realizado dia 2 no clube Comercial de São Caetano.

Desfilaram 33 modelos, entre as quais Ethel Chiaroni, Miss São Paulo 1955.

- O Brasil em estado de sítio: estabelecida censura à imprensa.

1985 – Termina a greve dos moinhos em Santo André; param os vidreiros.

- Metrô anuncia a construção de seis terminais no sistema trólebus da região: Sonia Maria, Santo André (Leste e Oeste), Central e Ferrazópolis em São Bernardo, Piraporinha e Central em Diadema, na antiga garagem da Viação Diadema.



Hoje

- Dia da Extensão Rural no Brasil. Data da criação da modalidade em 6 de dezembro de 1948, no Estado de Minas Gerais.



Santo do Dia

Nicolau (Ásia Menor, 250 – Turquia, 326). Também conhecido por Nicolau de Mira e de Bari. Padroeiro da Rússia, de Moscou, da Grécia, de Lorena, na França, de Mira, na Turquia, e de Bari, na Itália, das crianças, das moças solteiras, dos marinheiros, dos cativos e dos lojistas. Por tudo isso os dados de sua vida se misturam às tradições seculares do cristianismo.