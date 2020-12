Carla Diaz diz que tumor na tireoide era maligno: Eu estava com câncer

04/12/2020 | 10:10



Os famosos vivem mostrando os momentos de glamour pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida deles é festa. Prova disso são as celebridades que já se abriram, falaram sobre as suas fraquezas e levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças. A atriz Carla Diaz usou as redes sociais no dia 3 de dezembro para revelar aos fãs e seguidores que o nódulo na tireoide que descobriu em julho deste ano era maligno.

Aos 30 anos de idade, a atriz afirmou que teve um câncer e encarar a descoberta foi um momento delicado na sua vida:

- Vim falar de um assunto muito sério que aconteceu comigo. Espero que vocês me entendam que eu não tenha compartilhado antes, mas tem coisas na vida que a gente precisa vivenciar, assimilar tudo, pra depois dividir. E foi assim comigo. Descobri um tempo atrás um nódulo na tireoide, depois de muitos exames descobrimos que ele era maligno, ou seja, eu estava com câncer na tireoide. Descobrir que está com câncer é assustador, é horrível, é muito delicado, disse.

Ela ainda explicou que decidiu fazer um registro de tudo o que aconteceu para ajudar quem está passando pela mesma situação:

Eu precisei desse tempo fechada no meu casulo pra resolver isso logo, assimilar tudo, mas pensando nas pessoas que gostam de mim, se preocupam comigo e que estão vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei, resolvi registrar todo meu processo, desde a descoberta do nódulo até o dia da cirurgia, que foi a cura. E tive a ideia de fazer um documentário informativo sobre o câncer da tireoide. Eu espero que minha experiência sirva de alguma coisa para alguém, nem que seja para acalmar o coração de uma pessoa que esteja passando pelo que eu passei. .

Por fim, a atriz comemorou que já está curada e pontuou que não foram momentos fáceis que teve que enfrentar nos últimos meses: Sei que não é fácil. Enfim, é isso, só pra avisar estou curada, graças a Deus. Não foi fácil. Eu sei que não foi fácil, quantas noites fiquei sem dormir, mas passou!