Grande ABC e Portugal; o caso da Atlantic Hub

Na 14ª Carta de Conjuntura da USCS (www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs), foi publicada uma nota técnica sobre o ecossistema empresarial de Portugal e a empresa Atlantic Hub, do Grande ABC. Fiz aqui uma síntese da nota.

Nos últimos anos, houve grande aumento no número de brasileiros em busca de uma nova vida fora do País. Isso aumentou o número de empresários brasileiros que buscam entender o ecossistema empresarial estrangeiro. Enxergando esse cenário como oportunidade de empreender e auxiliar empresários, que foi fundada a Atlantic Hub, em 2017, ano do primeiro Atlantic Connection. O evento, que ocorreu no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano, foi o pontapé inicial da troca de conexões entre Brasil e Portugal.

Com escritório em Lisboa, a Atlantic Hub atua em Portugal e também no Brasil. A empresa (www.atlantichub.com.br) possui um escritório em São Caetano. O Grande ABC conta com diversas empresas com potencial para a internacionalização. Conectamos os empresários do Grande ABC com Portugal.

São grandes as possibilidades para quem quer abrir seu negócio ou internacionalizar sua empresa a partir de Portugal. O país tem oferecido diversas oportunidades aos estrangeiros, além de ser um país em crescente desenvolvimento empresarial e financeiro.

Esta é a razão da existência da Atlantic Hub. Depois de ver muitos empresários brasileiros em busca deste sonho de empreender fora do País, investindo tempo e dinheiro, mas não alcançando o resultado esperado, viu-se ali uma oportunidade de entender o mercado, as possibilidades em Portugal e, dessa forma, auxiliar o que chamamos de projeto de vida de muitas pessoas.

Portugal é visto como porta de entrada, em fase de crescimento e com ações do governo nesse ecossistema empresarial. A missão da Atlantic Hub é auxiliar outros empresários que queiram se relacionar com Portugal, tendo já auxiliado mais de 500 empresários brasileiros a entenderem o ecossistema dos negócios por lá.

De uns anos para cá, Portugal passou por muitas transformações. Deixou de ser um país em crise e passou a ser um país de oportunidades. Estabilizado, o país virou um hub de startups e novos empreendimentos. O País possui facilidades para empreendedores e oferece incentivos para quem sonha em internacionalizar ou abrir sua própria empresa por lá.

A Atlantic Hub participa desse projeto a partir da valorização do planejamento, como é a forte análise mercadológica – indispensável para qualquer empreendimento. É essencial uma visão macro do negócio. Cabe entender o segmento desejado, realizar uma vasta pesquisa e testar se essa ideia tem fit com o mercado português. Empresas como Gooders, Biosolvit e agência Bauc estão na lista de cases de sucesso, que hoje desfrutam Portugal como segunda casa para suas empresas, e tudo isso graças à parceria com a Atlantic Hub. Além disso, é necessário levar em consideração a cultura local e entender o comportamento e as preferências do consumidor. Enfim, são diversos itens para garantir que todo o investimento traga o resultado desejado.

Quando pensamos em Portugal, não podemos deixar de lado o fato que estamos lidando com um país de primeiro mundo, parte da união europeia e que, com certeza, abrirá muitas portas para Europa e para o mundo.

Não é de hoje que o mercado português tem funcionado de portas abertas para estrangeiros. O país oferece qualidade de vida, segurança e excelência em saúde e educação. A língua portuguesa e a presença do euro são alguns dos motivos para se apostar no país.

O governo de Portugal tem atuado cada vez mais forte no que diz respeito ao empreendedorismo, com incentivos financeiros e fiscais para quem está buscando esta oportunidade, além de diversas opções e facilidades na emissão de documento – principalmente no visto de empreendedor.

O país se desenvolveu e se fortaleceu bastante na atração de investimentos e empreendedorismo. Lisboa será a sede oficial do evento Web Summit até 2028, que é a maior conferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo.

Com edições anuais, o evento conta com a presença de diversos estrangeiros, tornando-se um excelente hub de networking, além da grande troca de conhecimento e da presença de nomes influentes como palestrantes.