Tim torna definitivo home office a 1.500 em Sto.André

03/12/2020 | 00:15



A Tim, que possui call center no bairro Homero Thon, em Santo André, decidiu deixar em casa, de forma permanente, os seus 1.500 trabalhadores diretos que atuam com telemarketing. Adotado desde o início da pandemia do novo coronavírus, o home office, portanto, será definitivo a esses profissionais. O retorno dos outros 500 funcionários que trabalham na área de sistemas da informação ainda será analisado.

Ao todo, a unidade da operadora de telefonia na região, que está instalada em espaço alugado atrás do Atrium Shopping, emprega 2.000 pessoas. Questionada, no entanto, a Tim afirmou que esse modelo de trabalho remoto ainda prevê 15% de espaço para o atendimento presencial quando a pandemia acabar. Essa área poderá ser usada para reuniões de resultados e eventos motivacionais, bem como para estabelecer, ainda que de forma rotativa, contato uma vez por mês entre colaboradores e seus respectivos gestores imediatos.

Segundo a Tim, a decisão pela manutenção do home office foi motivada pela melhora dos resultados durante a pandemia. Pesquisa de satisfação realizada após os atendimentos aumentou 37%. A produtividade subiu 8% desde o início da remotização e, o índice de rotatividade de funcionários do call center, diminuiu, uma vez que os pedidos de demissão tiveram queda superior a um terço.

Para estabelecer as bases desse novo modelo, a empresa firmou, no novo acordo coletivo, regras para o teletrabalho, como o direito de desconexão, intervalos de descanso e refeição do colaborador e o compromisso de realizar eventos periódicos para manter e reforçar a interação entre os colaboradores.

AJUDA DE CUSTO

De acordo com a Tim, os funcionários do telemarketing recebem ajuda de custo mensal de R$ 80 e todos os equipamentos e mobiliário necessários para desempenharem suas funções, com desktop, monitor, teclado, mouse, sistema de biometria, mesa, conjunto de fone e microfone e conexão à internet.

Os benefícios também incluem o acréscimo de 100% sobre o valor da hora regular trabalhada nos dias 4 de julho de 2021 e 2022 em homenagem ao operador de call center, além de folgas remuneradas em 24 e 31 de dezembro para a maioria dos colaboradores.