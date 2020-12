Polícias realizam ação de combate ao crime na região

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 00:01



As polícias Militar e Civil realizaram, ontem, a Operação Cidade Segura no Grande ABC, com objetivo de coibir roubos em pontos de ônibus e estações de trem, realizar ações de saturação em locais específicos e combater o tráfico de drogas.

Até as 19h a ação tinha resultado na prisão de 56 pessoas, além da apreensão de 32,448 kg de entorpecentes e R$ 313 em espécie. Também foram recolhidos 161 materiais ilegais e duas armas de fogo, além de três veículos recuperados. A operação, dividida em duas etapas, foi retomada às 16h de ontem e seguiu até à 0h. O resultado final estará hoje no site do Diário (www.dgabc.com.br).

Comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC –, o coronel Renato Nery Machado explicou que a ação teve como objetivo principal a prevenção, já que não houve aumento dos crimes patrimoniais na região. “Já fizemos outras ações conjuntas e foi experiência extremamente produtiva, portanto, repetimos”.

Delegado seccional de São Bernardo – que responde também por São Caetano) –, Ronaldo Tossunian comemorou os dados prévios. “Essa operação foi um sucesso e tem finalidade de dar a sensação de segurança para a população”, pontuou.