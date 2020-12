Nas ruas, moradores defendem regras mais duras contra a Covid

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 00:01



Moradores do Grande ABC ouvidos ontem pelo Diário avaliam que a política teve peso fundamental na decisão do governo de determinar a volta de todos os municípios do Estado à Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, o que implica no endurecimento de medidas voltadas a inibir a disseminação da Covid, que tem apresentado aumento de casos e de mortes.

Apesar de estar nas ruas para compras, compromissos médicos, passeio ou a trabalho, boa parte defendeu, inclusive, que as prefeituras adotem regras mais rígidas daquelas determinadas pelo Estado, mesmo nas cidades onde as administrações decidiram proibir a prática de esportes coletivos ou o funcionamento de cinemas e teatros, casos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Moradora do Jardim Santo André, no município andreense, Márcia Cardoso, 36 anos, disse não somente ser a favor da regressão à fase amarela, mas entende que as regras deveriam ser mais rígidas. “Acho que precisam (governantes) tomar essas medidas, porque as pessoas não respeitam”, disse, usando sua situação como exemplo. “Não posso ser hipócrita. Não deveria estar na rua, ainda mais com meus dois filhos”, pontuou a caixa.

A autônoma Adriana Benta, 33, defende que os governantes têm de ser mais rígidos com a população. A moradora do bairro Cooperativa, em São Bernardo, afirma ainda que a retomada da fase amarela foi um “descaso com as pessoas pós-eleições”. “Me questiono por que os governantes não fizeram isso antes. Antes da eleição pareceu que o controle do vírus estava melhor, reabriu tudo, e aí um dia depois que termina o período eleitoral, voltam as medidas mais rígidas? Estranho”, criticou.

Duas irmãs que não quiseram se identificar ainda disseram que seria importante a Justiça investigar o motivo que levou os governantes a “enganar a população”. “Houve interesse político, sim. Não é possível que as pessoas não vejam que passou a eleição e eles (políticos) voltaram a fazer pressão para acabar com o fim de ano das pessoas”, disse uma delas.

A população questiona ainda a fiscalização por parte das prefeituras. Rosana Passos, 54, disse que estava na Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo, devido a consulta médica. Moradora do Centro, ela e a filha, Mila Vitória, 15, se disseram “impressionadas” com a lotação das lojas. “Acho que teria de ser ainda mais restritivo”, opinou Rosana.

Morador do bairro Barcelona, em São Caetano, Gustavo Bispo, 30, revelou que ele e amigos vinham jogando futebol três vezes por semana. No entanto, defende o endurecimento das regras, que proíbe, por exemplo, a prática de esportes coletivos. “As pessoas não tomam cuidado. No fim do jogo o pessoal fica bebendo, batendo papo e, com o aumento dos casos, a melhor coisa é fechar mesmo”.

