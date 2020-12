Água Santa parte em busca da vaga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 00:01



O Água Santa tem pela frente verdadeiro teste de fogo para alcançar a classificação às quartas de final da Copa Paulista. A partir das 15h, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, visita o Novorizontino. No primeiro duelo, sábado, em Diadema, empate por 1 a 1 deixou a situação em aberto para este reencontro.

Autor do gol diademense, o atacante Anderson Lessa afirmou que acredita no potencial do Netuno e na possibilidade de retornar para casa com a vaga. “sabemos que será um jogo difícil. O Novorizontino tem um time jovem, que gosta de explorar o contra-ataque, nós temos um time mais experiente, que gosta de ficar com a bola, treinamos bem durante esses dias e ajustamos o que precisava, tenho certeza que estamos preparados para fazer um excelente jogo e voltar para Diadema com a classificação”, destacou.

O técnico Sérgio Guedes não poderá contar com o volante Guilherme Amorim, expulso no fim do primeiro jogo. Na oportunidade, o jogador do Netuno recebeu o cartão vermelho direto após dar um chute em Rômulo com o jogo já paralisado. Assim, Diogo Marzagão deverá seguir como titular à frente da zaga diademense. Além disso, Alemão volta à equipe após cumprir suspensão.