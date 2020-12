São Bernardo retoma atendimento para Covid no Hospital das Clínicas; são 50 leitos

Do Diário do Grande ABC



01/12/2020 | 18:13



A Prefeitura de São Bernardo retomou, a partir desta terça-feira (1°), o atendimento de pacientes com coronavírus no HC (Hospital de Clínicas), na Estrada dos Alvarengas. São 50 leitos, sendo 20 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 de enfermaria. “Temos o privilégio de ter boa estrutura de Saúde, que nos permite esta ampliação no momento em que estamos enfrentando. Mas as medidas de distanciamento e uso de máscara são tão fundamentais quanto esta. A participação das pessoas é fundamental para frearmos os números novamente”, apontou o prefeito,que se reuniu com o Comitê de Mobilização contra a Covid-19 para tomar a decisão.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, a atual taxa de ocupação dos leitos na cidade, principalmente os de UTI, foi um dos fatores preponderantes para esta decisão. “A retomada de atendimentos de casos de coronavírus no HC será medida importante para desafogar os nossos Hospitais. Bem como de preservação dos nossos pacientes e também dos nossos profissionais”, destacou Dr. Geraldo. São Bernardo registrou em 1º de novembro 38% de ocupação nos leitos de UTI e em 30 de novembro, o percentual avançou para 72%.

Com a retomada de 50 leitos no Hospital de Clínicas, a rede de Saúde de São Bernardo passa a contar com 437 leitos destinados a pacientes com Coronavírus, sendo 306 deles em enfermaria e 131 em UTI. A cidade conta com o HU (Hospital de Urgência),Hospital Anchieta, Hospital e Pronto Socorro Central e HMU (Hospital Municipal Universitário).

As cirurgias eletevias estão suspensas em São Bernardo.