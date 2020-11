Jonathan Bennett, ator de Meninas Malvadas, é pedido em casamento: - Comecei a chorar feio

30/11/2020 | 18:10



Jonathan Bennett, que ficou mundialmente conhecido após viver Aaron Samuels em Meninas Malvadas, filme de 2004, anunciou que está noivo! O ator de 39 anos de idade foi pedido em casamento pelo amado, Jaymes Vaughan, que ainda escreveu para ele uma canção para tornar o momento ainda mais especial.

Segundo informações da People, Jonathan foi realmente surpreendido!

- Ele escreveu uma música para mim! Sempre ouvíamos músicas e pensávamos: Oh, essa seria a nossa música se apenas esta parte ou aquela fosse diferente, então, como resultado, não tínhamos uma música que fosse nossa, contou o ator, para a revista.

Sobre o pedido, Jonathan detalhou:

- Disseram que íamos tirar fotos do cartão de Natal da família e é por isso que o fotógrafo amigo de Jaymes, Eric (Ita), estava aqui junto com meu sobrinho fotógrafo Andrew (Herner). Mas então ninguém me olhou nos olhos e eu fiquei pensando o que está acontecendo? Mais tarde descobri que era porque eles não queriam estragar o que estava para acontecer.

Ele continua:

- Minha irmã gritou para eu sair bem rápido e meu medo de perder algo falou mais alto, então eu corri para fora. Então eu olhei e vi Jaymes segurando uma placa que dizia: Nós nunca encontramos nossa música, então eu a escrevi para você. Foi quando eu soube que estava sendo pedido em casamento, porque foi o mesmo tipo de sinal que ele fez quando me disse que me amava pela primeira vez. E então comecei a chorar feio, o choro mais feio que alguém já chorou.

Muito amor, né?