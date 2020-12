Susana Werner abre o coração, se derrete pelo marido e diz sobre brigas: Procuramos fazer as pazes antes de dormir

29/11/2020 | 15:10



Susana Werner abriu o seu coração em uma entrevista para o jornal O Globo, onde comentou sobre a sua carreira como atriz, casamento e até mesmo sobre os filhos. Para quem não lembra, Werner atuou em grandes novelas, como Malhação e foi também apresentadora de alguns programas de televisão.

Em um determinado momento de sua carreira, precisamente no ano de 2002, as coisas começaram a mudar e a atriz e apresentadora acabou casando com o goleiro Júlio César, e consequentemente acabou abrindo mão de sua carreira. Por meio das redes sociais, recentemente, Susana acabou revelando que isso foi bem difícil.

Durante a entrevista, a artista comentou o que ela considera de mais importante em um relacionamento a dois, visto que, ela está casada com o jogador por mais de 19 anos.

- São 19 anos e ainda sou completamente apaixonada pelo meu marido e pela família que construímos. Não acho que exista regra para um relacionamento dar certo, mas acredito que os dois precisam querer estar juntos, precisam querer estar casados, precisam acreditar que vale a pena, pois uma andorinha só não faz verão. Demonstro diariamente o amor que sinto por ele, mesmo quando discutimos, procuramos fazer as pazes antes de dormir. Ele detesta deixar para resolver depois e eu adoro isso nele.

Lembrando que Susana Werner junto com o marido e seus dois filhos, estão morano por mais de seis anos em Portugal e durante a entrevista a artista foi questionada do que sente mais falta no Brasil.

- Sinto falta da minha família, dos amigos, da praia, da água de coco, da maneira de ser brasileiro. Enfim, acho que todos nós queríamos estar em Portugal e no Brasil ao mesmo tempo.

A artista foi abrindo ainda mais o coração durante a entrevista e comentou que nem sente mais falta de atuar.

- Sinto saudades de algumas fases, mas não tenho vontade de voltar a fazer TV ou qualquer coisa que eu tenha que estar na frente das câmeras novamente. Gosto e usar meus Stories e mostrar o que sinto vontade, mas atuar não é mais a minha praia.