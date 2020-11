Em Goiânia, Ibope mostra Maguito com 59% dos votos válidos e Vanderlan com 41%

28/11/2020 | 19:57



O candidato do MDB a prefeito de Goiânia (GO), Maguito Vilela, aparece na liderança de pesquisa do Ibope divulgada neste sábado, 28, com 59% dos votos válidos. Seu adversário, o senador Vanderlan Cardoso (PSD), ficou com 41%.

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, de 24 de novembro, o ex-governador de Goiás passou de 63% para 59%, enquanto o adversário do PSD foi de 37% para 41%.

Em votos totais, os candidatos oscilaram no limite da margem de erro, de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. Maguito tinha 54% e agora tem 51%, enquanto Vanderlan foi de 31% para 35%.

Há 11% de brancos e nulos, enquanto aqueles que não sabem ou preferiram não opinar eram 3% e agora são 4%.

A pesquisa Ibope, encomendada pela TV Anhanguera, ouviu 602 eleitores de Goiânia entre 26 e 28 de novembro. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) sob o protocolo GO-05266/2020.