Ex-BBB Thelma Assis e jornalista Phelipe Siani testam positivo para o coronavírus

28/11/2020 | 12:11



A ex-BBB e médica Thelma Assis usou o Instagram para revelar aos seguidores e fãs que ela e seu marido estão com o novo coronavírus. O diagnóstico foi revelado no dia 27 de novembro. O casal está isolado em casa, na zona norte de São Paulo.

Gente, eu e Denis infelizmente testamos positivo pra COVID-19, estamos bem e isolados os dois em casa. O mais importante é ressaltar a importância de que todos devem continuar atentos e se cuidando.

Quem também revelou no dia 27 de novembro que está isolado em casa e em quarentena foi o jornalista Phelipe Siani.

Sigo na quarentena, tô aproveitando para colocar um monte de coisa em dia, para fazer coisas que eu tinha para fazer em casa. Acabou sendo bom nesse sentido, disse ele. Para a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a CNN confirmou o afastamento do apresentador após ele ser diagnosticado com o coronavírus. Ele já estava sumido da apresentação do Live CNN desde a semana anterior. É a segunda vez que Phelipe se afasta do trabalho, já que sua namorada, Mari Palma, testou positivo em março deste ano.