Acidente deixa um morto e três feridos na Avenida Utinga

Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 09:10



Um acidente automobilístico deixou um morto e quatro pessoas feridas na manhã deste sábado, na Avenida Utinga, Vila Metalúrgica em Santo André.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um dos passageiros morreu no local, enquanto as outras três foram encaminhadas para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) da cidade com escoriações generalizadas.

Os bombeiros informaram que receberam chamada por volta das 5h24. Três viaturas foram enviadas para atender as vítimas. A DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) também esteve no local para interditar a via.

No local havia placa informando que a velocidade naquele trecho da via é de 40 quilômetros por hora. Não há informação, entretanto, que o automóvel estava acima da velocidade.