Letícia Spiller relembra mentira que contou à Xuxa na época em que foi paquita durante o Que História é essa, Porchat?

27/11/2020 | 15:28



As ex-paquitas e os ex-paquitos da Xuxa por vezes surgem com histórias inéditas e hilárias sobre como foi a experiência trabalhando com a apresentadora. Durante o programa Que História é essa, Porchat? da última quinta-feira, dia 26, foi a vez de Letícia Spiller revelar sua experiência com a loira - e relembrar uma mentira que contou à ela!

A estrela, que participou do programa da Xuxa no ano de 1989, lembra que só entrou para o elenco porque queria conseguir pagar seu curso de teatro sem depender dos pais, mas que se surpreendeu com a carga horária do serviço:

- Quando eu entrei no trabalho eu não fazia ideia do quanto eu ia ter que trabalhar. Eu tinha paixão por teatro, eu queria ser atriz, eu entrei nesse trabalho porque eu queria me virar para pagar meus cursos sozinha, sem depender da minha mãe ou do meu pai.

Por conta disso, ela teve que abrir mão de diversas atividades e encontros com os amigos - mas, em uma ocasião específica, decidiu mentir para a apresentadora para conseguir uma folga e ter a oportunidade passar mais tempo com seus amigos:

- Eu tinha asma e bronquite alérgica desde criança, e nessa época eu ainda tinha algumas crises. Eu fazia tudo para ficar um tempo em casa ou ficar fazendo teatro com a galera e eu não ia poder fazer a peça junto com eles porque eu ia ter que ir para o México, com a Xuxa.

Acontece que a mentira quase acabou de um jeito bem ruim graças a uma reviravolta: Xuxa e a produtora do programa na época, Marlene Mattos, decidiram fazer uma visita à paquita para saber como ela estava!

- Daí estou eu lá com a minha mãe em casa, bate a campainha, quem era? Xuxa e Marlene foram me fazer uma visita para eu ver se eu estava bem. Ficamos lá, conversando. Fingi uma falta de ar. Xuxa, me perdoa. Ela sabe que eu a amo demais.

Porchat ainda brincou com a atriz, afirmando que muitos brasileiros provavelmente gostariam de ter ido para o México com a loira:

- Tudo que o Brasil queria era ir para o México com a Xuxa e ela queria ficar aqui fazendo teatro.

- Não faz [sentido], a pessoa podia ter conhecido o México. Não fui até hoje, riu Letícia.