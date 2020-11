O agitado ano de 1934

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/11/2020 | 00:01



A novidade do PIM. Greves e conquistas.

Votam 2.705 eleitores.

111 - Em 1934, organizavam-se e reorganizavam-se partidos políticos no Brasil, e na região. Políticos da ala do prefeito Saladino tentavam ressuscitar o Partido Republicano Paulista de São Bernardo, que detivera o poder durante a Velha República.

112 – Opositores municipais criavam o PIM – Partido Independente Municipal. Da sua plataforma: criar concurso público para a admissão do funcionalismo; não ter ligação com os partidos ora existentes no País.

113 – Nascia o Partido Constitucionalista. Representava o próprio poder dominante – dos correligionários nomeados.

114 – Mais à esquerda, partidos como o da Lavoura e o Socialista, com poucos adeptos. O proletariado, à margem do processo político partidário, lutava com muitas dificuldades para conquistas trabalhistas mínimas nas fábricas.

115 – Muitas greves são registradas. Em 1934 a greve mais comentada foi a dos marceneiros, que durou mais de um mês e foi vitoriosa: provocou o surgimento de várias cooperativas de trabalhadores.

116 – Houve uma eleição local, a 8 de julho de 1934, não para eleger vereadores e prefeito, mesmo que indiretamente, mas para cumprir determinação da Secretaria-Geral do Partido Constitucionalista, sediada em São Paulo. O vencedor representaria o Município de São Bernardo perante o PC.

117 – Duas falanges – para usar termo da época – se apresentavam. Uma da situação, outra da oposição, representada pelo PIM, que à última hora desiste de concorrer, alegando a possibilidade de fraude.

118 – Os partidários do prefeito Felício Laurito, da ‘Chapa Única por São Paulo’, saem vencedores. Passam a controlar o PC. Laurito continuava prefeito, governando sem Câmara Municipal.

119 – Veio a Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho de 1934, com a grande festa cívica na Vila de São Bernardo. A região vai às urnas em 14 de outubro para apontar os novos deputados federais e estaduais paulistas. Mas nada de eleições municipais.

120 – Em 1934 a região pertencia à 14ª Zona Eleitoral e foi dividida em 16 seções, que receberam 2.705 eleitores.

Diário há meio século