Legislativo lança escola com aula inaugural de primeira-dama

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020 | 00:17



A Câmara de Santo André concretizou ontem a abertura do projeto denominado Escola do Legislativo, cujo objetivo é tentar aproximar a casa da sociedade civil, com oferta de cursos, palestras e atividades culturais ministrados por especialistas nas áreas, visando ampliar o conhecimento técnico de servidores públicos. O espaço registrou aula inaugural da primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra. Advogada e professora universitária, ela falou sobre democracia, representação dos poderes e atuação do setor que gere há quase quatro anos.



Ana Carolina destacou que a medida “é ação de vanguarda”, até por difundir a tese, mesmo em período de pandemia de Covid-19, utilizando a tecnologia a favor do modelo adotado inicialmente, com transmissão ao vivo nas redes sociais – por causa da crise sanitária, a presença física do público foi limitada para respeitar distanciamento exigido pelos órgãos de saúde. “É inovação que essa casa implementa. Dá ainda mais à cidade motivo de orgulho pela participação popular, que nos fortalece como município democrático e traz noções de cidadania.”



Na sequência, a primeira-dama explanou sobre o sistema de governo presidencialista existente no País, relatando a respeito das três formas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). “É sistema tripartite de freios e contrapesos (chamada de teoria da separação entre os poderes), no qual cada um fiscaliza a atuação do outro”, pontuou Ana Carolina, que ministrou a aula em 45 minutos no plenário da casa. Perto do fim, citou sobre a retomada das ações do fundo social e deu ênfase aos 11 cursos de capacitação profissional em vigência.



A atividade foi presidida pelo dirigente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), autor da medida, e contou com as participações dos vereadores Almir Cicote (Avante), Jorge Kina (PSDB), Tonho Lagoa (PMB) e Luiz Alberto (PT). Pedrinho considerou que a efetividade do projeto “é um marco”. “Objetivo é não só moralizar o conceito da política, mas principalmente aplicar cidadania na prática para a população. Estimular a participação daqueles que querem saber como funciona orçamento público, dotação, conselhos municipais, regimento interno. E, ao mesmo tempo, auxiliar no futuro aos que pretendem ocupar cargo eletivo ou até de concurso público.”