Petrobras anuncia aumento na gasolina e no óleo diesel

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



26/11/2020 | 00:26



A Petrobras confirmou aumento no preço dos combustíveis a partir de hoje. A gasolina vai sofrer reajuste de 4%, o que representa incremento de cerca de R$ 0,06 no litro, e deve passar a custar média de R$ 4,35. Já o diesel vai subir 5% e deve encarecer R$ 0,10, ou seja, R$ 3,79 o litro.

A justificativa para o aumento é a paridade com o mercado internacional, já que o preço do barril de petróleo vem aumentando. De acordo com o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMR), Wagner de Souza, atualmente a média do preços da gasolina é de aproximadamente R$ 4,29, e do diesel, de R$ 3,69 nos postos da região. “Ainda está uma situação difícil e os comércios operam com cerca de 70% da capacidade.”

Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostraram que na última semana a média de preços na região era de R$ 4,17 para a gasolina, podendo chegar a custar até R$ 4,99 (veja mais informações abaixo). Porém, devido a mudanças na coleta de dados da agência, por enquanto, não há mais disponibilidade dos dados de Ribeirão Pires e Mauá.