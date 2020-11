Reforços de outras cidades nas campanhas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 00:10



<EM>As duas cidades onde a eleição a prefeito será decidida no domingo viram ampla mobilização de outros municípios do Grande ABC. Em pelo menos três da quatro campanhas ainda nas ruas viram reforço da classe política regional. Os petistas José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, prefeituráveis em Diadema e em Mauá, respectivamente, receberam adesão de militantes não apenas do PT, mas também de outras legendas de esquerda, para impulso na reta final. Taka Yamauchi (PSD), que pela primeira vez está no segundo turno em Diadema, conta com suporte de figuras de quase todas as cidades do Grande ABC. Atila Jacomussi (PSB), de Mauá, optou por buscar a classe política da cidade em tentativa da reeleição.

Debate cancelado

A TVT e o UOL cancelaram o debate que seria realizado na noite de ontem entre os prefeituráveis mauaenses Atila Jacomussi (PSB), que busca a reeleição, e Marcelo Oliveira (PT). Segundo a organização do evento, a coordenação da campanha socialista informou que Atila não iria poder comparecer à atividade. Marcelo tinha confirmado participação e até pleiteou a realização de sabatina, pedido negado.

Estado de saúde

O prefeito reeleito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), entrou no quinto dia internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na Capital, com quadro de Covid-19. O tucano permanece entubado e com cuidados de equipe médica coordenada pelo infectologista David Uip. O político está no complexo hospitalar desde o dia 15, mas viu seu estado agravar na sexta-feira.