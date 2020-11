As 10 melhores séries originais para assistir no Disney+

Marcella Blass

24/11/2020 | 12:18



O serviço de streaming Disney+ chegou ao Brasil em novembro com um catálogo recheado de produções originais. O ponto positivo aqui é que o conteúdo é bastante diversificado e familiar, capaz de agradar espectadores de várias idades.

Para te ajudar a conhecer um pouco mais da plataforma, o 33Giga lista abaixo as 10 melhores séries originais do Disney+ – segundo o agregador de críticas de cinema e televisão Rotten Tomatoes.

The Mandalorian (2019)

Depois da queda do Império Galático, a desordem espalhou-se pela galáxia. Um combatente solitário faz o seu caminho pelos territórios exteriores, ganhando a vida caçando recompensas.

Garfinho Pergunta (2019)

Garfinho está se esforçando para conhecer o mundo, tão novo e repleto de detalhes. A cada episódio, ele busca uma resposta para uma pergunta específica, como o que é o dinheiro, o tempo, a amizade, o amor e até mesmo o queijo.

Diário de uma Futura Presidente (2020)

Elena Cañero-Reed vai tornar-se Presidente dos EUA, mas por agora deve enfrentar o primeiro ano na selva que é o colegial. Como aluna do sexto ano em Miami, Florida, com a família ao lado, a jovem documenta os altos e baixos centrais do seu percurso em um diário de confiança.

Projeto Os Heróis da Marvel (2019)

Esta série sem roteiro mostra o impacto positivo que vários jovens têm em sua comunidade. Extraordinários e inspiradores, eles dedicam suas vidas a diversas causas notárias. E, agora, a Marvel os homenageia como verdadeiros super-heróis.

Marvel 616 (2020)

Uma série de documentários antológicos que explora o impacto histórico cultural e social do Universo Marvel Comics e seu encontro com o mundo. A primeira temporada tem oito episódios e cada um conta uma história.

Os Eleitos (2020)

A incrível história do início do Programa Espacial dos EUA, baseado na famosa obra de Tom Wolfe. No auge da Guerra Fria, a recém-criada NASA seleciona sete dos melhores pilotes de testes militares para se tornarem astronautas. Competindo para serem os primeiros no espaço, a façanha destes homens inspira o mundo a olhar novos horizontes de ambição e esperança.

Da Terra Para o Ned (2020)

Um talk show apresentado pelo comandante alienígena Ned e seu tenente Cornelius, que cancelam a invasão da Terra depois de se apaixonarem pela cultura humana. Com transmissão da sua nave escondida no subsolo, Ned e Cornelius entrevistam grandes celebridades da Terra.

High School Musical: O Musical: A Série (2020)

Treze anos depois do High School Musical ser filmado em East High, o departamento de teatro prepara uma produção ousada: High School Musical: O Musical! Novos alunos assumem o papel de Gabriela, Troy, Ryan e Sharpay e todos os outros com muito drama adolescente dentro e fora do palco.

A História do Imagineering (2019)

A produtora Leslie Iwerks guia o espectador por uma viagem aos bastidores da Walt Disney Imagineering, o pouco conhecido centro de design e desenvolvimento da Walt Disney Company. Lá, você vai descobrir o que é necessário para criar e construir doze parques temáticos da Disney por todo o mundo.

O Mundo Segundo Jeff Goldblum (2019)

Em 12 episódios, Jeff Goldblum puxa o fio de um objeto enganosamente familiar para revelar um mundo de conexões surpreendentes e ciência fascinante. De tênis e sorvete a café e cosméticos, Jeff descobre como até mesmo coisas simples tem uma história incrível por trás.