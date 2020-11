EC São Bernardo define perfil de reforços

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:01



O EC São Bernardo não tem mais compromissos em campo nesta temporada, mas segue muito ativo fora das quatro linhas. Isso porque o Cachorrão está em fase de planejamento e montagem de elenco para sua reestreia na Série A-2 do Campeonato Paulista, em 2021, após 31 anos. E o presidente Felipinho Cheidde indicou quais as características dos reforços que estão sendo buscados pela diretoria e pelo técnico Renato Peixe, além de confirmar – sem citar nomes – que jogadores do elenco que conquistou o acesso na A-3 poderão permanecer.

“O primeiro passo está sendo manter alguns atletas no grupo, principalmente para ter essa espinha dorsal. Os reforços vão ser baseados em personalidade, já que o fundamental é ter a união do elenco. Este ano isso ficou bem visível, uma vez que foram poucos problemas internos. E quando apareceram eles mesmo resolveram. Mostraram muita maturidade juntamente com a comissão técnica”, declarou o mandatário alvinegro.

O acesso, segundo ele, foi fundamental para o crescimento do Cachorrão. E o sucesso teve como um dos pilares o bom ambiente montado pelo executivo de futebol Fernando Fernandes e por Renato Peixe. “Demos um passo importante na profissionalização do clube. Temos excelentes trabalhadores, liderados pelo Fabiano Fernandes e pelo Renato Peixe, que tiveram discernimento na escolha de atletas comprometidos com o EC São Bernardo. A coisa mais importante para uma equipe é o bom ambiente de trabalho. E tivemos isso com liderança e equilíbrio de cada um. Desde o princípio visamos o acesso, demos as condições e os profissionais exerceram as funções com excelência”, explicou o dirigente, que admitiu propostas recebidas para parcerias entre empresas e empresários com o clube. “Eu e o Gigio Sareto (vice) estamos avaliando com muita cautela”, esclareceu.