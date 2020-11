Polícia arquiva inquérito que envolve Paulo Chuchu

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:43



A corregedoria da Polícia Civil determinou o arquivamento do inquérito que investigava se o vereador eleito por São Bernardo Paulo Eduardo Lopes, o Paulo Chuchu (PRTB), atuava em rede de perfis em redes sociais que eram ligados à família Bolsonaro e que disseminavam fake news.



O pedido da corregedoria foi acatado pelo Ministério Público de São Paulo e pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) sob alegação de que não havia elementos que demonstravam comportamento “delitivo” por parte de Chuchu.



“Desta forma, (determina-se o arquivamento) diante dos frágeis elementos angariados, não caracterizadores de alguma materialidade delitiva em face do investigado nos presentes autos”, informou a Polícia Civil em relatório final. A corporação também sustenta que Chuchu não é alvo de inquérito que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) referente a fake news.



Conforme Paulo Chuchu, a decisão de arquivamento do inquérito “é justa”, já que, conforme o vereador eleito, ele não praticou nenhum tipo de crime. “A corregedoria achou por bem abrir procedimento disciplinar, baseado em reportagens do Jornal Nacional e de outras mídias, e acharam por bem investigar. Eu não concordaria em abrir procedimento baseado em fatos jornalísticos, mas abriram, investigaram, foram transparentes, fui ouvido e a delegada pediu o arquivamento”, declarou Chuchu, que não teve mais acesso aos perfis que foram derrubados pelo Facebook.



Em julho deste ano, o Facebook realizou operação para derrubar páginas e perfis que disseminavam fake news ligadas à família Bolsonaro. Ao todo foram removidas 35 contas da plataforma social, 14 páginas e um grupo. Além disso, 38 perfis do Instagram também foram suspensos. No processo, o Facebook identificou dois suspeitos de operarem os perfis, dentre eles o de Chuchu, que foi assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).



“Até tentei reaver minhas contas por meio da Justiça, mas acabei obtendo derrotas na primeira e na segunda instâncias e preferi não recorrer mais. Tenho utilizado novas contas, que têm até mais seguidores que as antigas”, afirmou o vereador eleito.



Paulo Chuchu recebeu 2.908 votos na eleição do dia 15 e conquistou, pela primeira vez, uma cadeira na Câmara de São Bernardo.