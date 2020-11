Um ano após a morte de Gugu Liberato, filho do apresentador se emociona ao visitar casa onde a família morava: - Chegar e não ver ele dói

23/11/2020 | 13:10



O programa Câmera Record mostrou como está a mansão de Gugu Liberato, onde o apresentador morava em São Paulo. A família liberou a TV Record que teve acesso a todos os cômodos do local - essa é a primeira vez que alguém entra lá, em um ano. Em determinado momento, por exemplo, vemos com detalhes o escritório, cômodo preferido de Gugu. Por lá, tudo está intacto, até mesmo os objetos que ele deixava em cima da mesa.

João Augusto, filho de 19 anos de idade de Gugu, acompanhou a gravação do programa. Essa também foi a primeira vez que o garoto entrou na casa um ano após a morte de seu pai. Em entrevista, ele contou como estava se sentindo naquele momento:

- Esse é um lugar que eu sempre esperei ver ele ali. E chegar e não ver ele dói. Quando eu entro no escritório, eu tento não pensar na dor. Eu tento pensar mais na época que eu sentava no sofá com ele e a gente assistia filme, várias coisas. A gente fazia sanduíche, comia junto, ele me ajudava na lição, disse João, com lágrimas nos olhos.

Em seguida, ele acrescenta:

- Eu tento pensar as memórias boas ao invés da dor. Ele sempre escolhia os melhores filmes, eu nem sei como! Então sempre que eu vi ele eu perguntava: pai, qual o filme que a gente vai ver hoje?

Triste, né?