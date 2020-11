Manhattan Connection chega ao fim na GloboNews e pode ir a outro canal

23/11/2020 | 09:10



O programa Manhattan Connection chegou ao fim no domingo, 22, na GloboNews, após anúncio do diretor de Jornalismo da Globo, Ali Kamel. Com estreia no canal GNT, em 1993, Manhattan Connection levou para a bancada nomes como Lucas Mendes, Caio Blinder, Nelson Motta, Lúcia Guimarães, Pedro Andrade e Angélica Vieira, lembra Kamel. "Era uma novidade na grade. Programa de bancada, com debate ardido mas descontraído, e um elenco incrível."

Nesse período, o programa também teve contribuição do jornalista Paulo Francis e Arnaldo Jabor.

O jornalista Diogo Mainardi integrou o programa a partir de 2003, segundo a nota. "Uma peça que se encaixou com perfeição ao Manhattan. Um texto privilegiado, sem temor algum de defender suas opiniões, sem compromissos senão com sua independência."

Em 2011, o programa de análises políticas e econômicas transmitido de Nova York deixou o GNT e foi para a GloboNews.

No Twitter, Blinder comentou o fim da transmissão do programa na GloboNews: "Queridos amigos do Manhattan Connection, nenhum motivo para desolação: la nave va, sempre foi nestes 28 anos. Mas agora quero apenas expressar meu agradecimento aos que nos acompanham. Obrigado!"

Os apresentadores do Manhattan Connection negociam transmissão em outro canal.