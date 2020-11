São Caetano perde pela nona vez na Série D do Brasileiro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 00:40



O São Caetano colecionou ontem à noite mais uma derrota no Brasileiro da Série D. Na última apresentação no Estádio Anacleto Campanella nesta temporada e com um time formado por um misto de profissionais e juniores, o Azulão perdeu para o São Luiz-RS por 3 a 0, situação que apenas consolidou os são-caetanenses na lanterna do Grupo A-8, com apenas seis pontos conquistados (uma vitória, três empates e nove derrotas – sendo uma delas por WO, para o Marcílio Dias, na semana passada – em 13 partidas). Por outro lado, os gaúchos ingressaram no G-4 e se aproximaram da classificação para a segunda fase.

O São Caetano foi a campo com time ainda mais descaracterizado do que a situação já previa. Isso porque além do elenco enxuto após debandada causada pelos cinco meses de atrasos de salário, o Azulão teve dois casos confirmados de Covid-19 no elenco (Caio e Victor Luiz). Assim, entre os titulares, Fabinho Félix teve de recorrer à escalação de cinco jogadores sub-20 (Arthur, Matheus Eduardo, Douglas, Lucas Saturnino e Rafael Menezes). Para piorar, no banco não havia goleiro reserva. Assim, diante de adversário motivado em se aproximar da classificação, o jovem São Caetano pagou o preço.

O excesso de vontade para mostrar serviço, aliado à instabilidade emocional ocasionada pelo não-recebimento dos pagamentos, podem ter se refletido nos dois primeiros gols do São Luiz, originários de cobranças de pênalti. O primeiro, aos 25 minutos, convertido por Hugo Almeida. O segundo, aos 35, marcado por Juba. Pouco depois, aos 37, Matheus Lagoa soltou a bomba, acertou o ângulo esquerdo de Arthur e definiu o placar: 3 a 0.

O São Caetano ainda tem pela frente um último compromisso pela Série D. Sábado, em Caxias do Sul, visita o Caxias, no Estádio Centenário. Resta saber se por se tratar de uma partida fora de casa, o Azulão não vai dar novo WO, assim como ocorreu em Marcílio Dias, na semana passada. O São Luiz, por sua vez, recebe o Tubarão, em Ijuí, para concretizar o avanço de fase.