Fernando Miguel e Werley contraem covid-19 e desfalcam o Vasco contra o São Paulo

21/11/2020 | 18:35



O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Werley testaram positivo para o coronavírus e desfalcam o Vasco no duelo contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi. Com mais dois casos revelados neste sábado, o time cruzmaltino tem nove jogadores afastados por covid-19.

Além de Fernando Miguel e Werley, também foram diagnosticados com covid-19 Talles Magno, Benitez, Tiago Reis, Ulisses, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar. Em contrapartida, os zagueiros Leandro Castan e Miranda se recuperaram da doença, treinaram na sexta-feira e foram relacionados para a partida da 22ª rodada do Brasileirão.

A presença da dupla entre os titulares no Morumbi ainda é incerta, visto que os defensores participaram de apenas uma atividade no CT antes da partida. Eles não treinavam havia dez dias, período em que cumpriram o isolamento social.

Sem vários titulares, a delegação vascaína já desembarcou em São Paulo na tarde deste sábado. Além dos retornos de Castan e Miranda, outra novidade na lista de relacionados é a presença do jovem atacante Kaio Magno, de 21 anos, irmão de Talles.

O Vasco busca um triunfo no Morumbi para deixar a zona de rebaixamento. No momento, o time carioca soma 23 pontos e é o primeiro dentro do grupo do descenso. A equipe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Sport no Recife que encerrou uma sequência de nove jogos sem triunfar no Brasileirão.

Confira os relacionados do Vasco para o jogo contra o São Paulo:

Goleiros: Alexander e Lucão

Laterais: Cayo Tenório, Henrique, Neto Borges e Yago Pikachu

Zagueiros: Castan, Jadson, Marcelo Borges, Miranda e Ricardo

Meio-campistas: Andrey, Bruno Gomes, Juninho, Leonardo Gil, Lucas Santos e Marcos Jr

Atacantes: Germán Cano, Gustavo Torres, Kaio Magno, Vinícius e Ygor Catatau