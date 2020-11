PDT confirma apoio à candidatura de Manuela D'Ávila à Prefeitura de Porto Alegre

18/11/2020 | 07:37



O PDT confirmou na noite desta terça-feira, 17, o apoio do partido à candidatura de Manuela D'Ávila (PCdoB) à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno das eleições municipais. A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em seu Twitter, Juliana Brizola, candidata do PDT ao comando da capital do Rio Grande do Sul derrotada em primeiro turno, afirmou que o "apoio programático", definido em reunião da executiva municipal da legenda, virá acompanhado de uma carta compromisso. "Não seremos puxadinho de ninguém. Queremos compromisso com as causas e com a cidade", escreveu a deputada estadual.

O presidente municipal do PDT em Porto Alegre, Pompeo de Mattos, também fez questão de ressaltar as diferenças com o PCdoB. "Embora as pontes abalroadas, fala mas alto a unidade do campo de lutas políticas", escreveu na mesma rede social.