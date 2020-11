Myrian Rios relembra com carinho seu relacionamento com Roberto Carlos: - Daria um excelente filme

16/11/2020 | 17:10



Nos anos 80, um dos casais brasileiros mais badalados do mundo dos famosos era formado por Myrian Rios e Roberto Carlos. Mesmo décadas depois da separação, os fãs da atriz ainda usam músicas do cantor para fazer homenagens para ela em vídeo, conforme ela contou para a colunista Patrícia Kogut:

- Eu ganho vídeos das minhas seguidoras. Elas fazem com tanto carinho... E eu publico. A cada mês é um vídeo diferente: da minha trajetória como atriz, dos aniversários dos meus filhos, do meu e do Roberto.

Myrian, que foi casada por sete anos com o cantor, relembrou a história de amor dos dois:

- Eu tenho carinho pela nossa história. Ela, aliás, daria um excelente filme (risos). Do jeito que foi: eu com 16, 17 anos, quando o conheci. A gente se encontrou em São Paulo quando eu tinha 16 anos. Eu era só fã dele, estava no show. Daí até o momento que me casei com ele é uma história que daria um filme maravilhoso, belíssimo, só de coisa boa, de momentos bons, de aprendizado, de conhecimento espiritual, como pessoa. Eu era muito menina, mas eu praticamente aprendi, virei adulta, casada com ele. Eu tenho muito carinho pela minha história, muita gratidão de ter vivido o que vivi com ele. É um excelente companheiro, excelente marido e amigo. É um tesouro que a gente guarda para a vida.

Depois do fim do seu casamento com Roberto Carlos, Myrian conheceu o cirurgião Edmar Fontoura, com quem ficou por nove anos e teve seu primogênito, também chamado Edmar. Já no começo dos anos 2000, a atriz teve um rápido relacionamento com André Gonçalves, que rendeu outro filho, Pedro Arthur, nascido em 2001. Hoje em dia solteira, ela conta que o público tem interesse em sua vida amorosa:

- Me perguntaram por que eu não estava namorando. E as pessoas falam tanta coisa. É só porque não quero mesmo. Estou feliz, bem, me dedicando aos meus filhos, à minha carreira. Eu sempre vivi muito bem com a minha companhia, desde mais nova. Sempre morei longe, morei sozinha.

Mas a atriz não descarta viver mais um grande amor:

- O amor acontece quando a gente menos espera, não é? Quem sabe?