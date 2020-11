'Wal do Açaí' não consegue se eleger em Angra dos Reis

16/11/2020 | 00:31



Apoiada pelo presidente da República, 'Wal do Açaí' - ou 'Wal Bolsonaro' - não conseguiu se eleger para a modesta Câmara Municipal de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Apontada como suposta funcionária fantasma de Bolsonaro quando ele era deputado federal, a vendedora de açaí no município de praias paradisíacas tentou a sorte na eleição local. Obteve meros 266 votos e não foi eleita.

Candidata pelo Republicanos, Wal recebeu apoios explícitos do presidente e da família como um todo durante a eleição. Postou nas redes sociais, por exemplo, fotos ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ela teve, inclusive, a autorização do mandatário para usar o sobrenome do clã nas urnas.