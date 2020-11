Após assumir namoro com Caon, Rafa Kalimann assume que pais já pedem netinhos

15/11/2020 | 08:10



Parece que o relacionamento de Rafa Kalimann está realmente com tudo! Recentemente, a ex-BBB foi pedida em namoro por Daniel Caon com direito a música autoral e até fogos de artifício enquanto o casal estava fazendo uma viagem por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

E durante um bate-papo no programa É de Casa, a influencer comentou que os pais dela já conhecem Caon e que não só aprovam o relacionamento deles dois como até já pediram netinhos.

Meus pais amam o Daniel e já querem saber quando vêm bebezinhos de olhos puxados!

Rafa é extremamente ligada à sua família e contou que o seu pai pediu para que ela não fosse para o edredom durante o reality da Globo. Lembrando que Caon teve a chance de entrar no Big Brother Brasil 20, mas não passou durante a Casa de Vidro.

Acredito que Deus faz as coisas no momento certo. Meu pai me pediu que eu não fosse para o edredom, e não sei se com o Daniel lá dentro eu resistiria. Ele é lindo, japonês de olhos verdes.

Parece que tem alguém bem apaixonada, né!?