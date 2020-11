Candidato a vereador do Podemos, José Francisco morre em S. Bernardo após infarto fulminante

Do Dgabc.com.br



14/11/2020 | 11:45



Atualizado ao 12h40



Morreu na manhã deste sábado (14) o candidato a vereador de São Bernardo, José Francisco Oliveira (Podemos). O político, que estava em campanha eleitoral no bairro Vila Nova Divineia, no município são-bernardense, sofreu um infarto fulminante de miocárdio enquanto dirigia, sozinho. Após passar mal, o carro colidiu com um muro na Rua dos Feltrins, na região do Demarchi, porém, Oliveira já estava sem vida.

Presidente do partido e diretor-presidente da ETCSBC (Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo), Ademir Silvestre lamentou a morte de Oliveira. "Infelizmente perdemos nosso candidato. Em plena campanha eleitoral ele sofreu um infarto e morreu no local. Lamentamos muito e, em breve, soltaremos uma nota oficial", afirmou.